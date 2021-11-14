В Грузии оценили необходимость реанимации Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии отвергла заявления о необходимости реанимационных мероприятий в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Тюремщики указали, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. Также в ведомстве отметили, что заключенный находится в палате рядом с полностью оборудованным реанимационным отделением, и информация о прибытии реанимобиля к тюремной больнице для эвакуации политика является ложью.

«Разговоры о том, что в неотложном случае ему не будет оказана своевременная помощь, представляют собой попытку ввести общественность в заблуждение», — резюмировали в специальной пенитенциарной службе.

Вечером 13 ноября девушка Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что у Саакашвили серьезно ухудшилось здоровье. По ее словам, в тюрьму, где находится политик, пригнали реанимобиль. «Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать», — рассказала она.

Саакашвили был задержан силовиками в Грузии 1 октября, куда после восьми лет эмиграции он вернулся для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. После помещения в тюрьму политик объявил голодовку. 8 ноября его перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси.