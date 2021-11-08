Саакашвили перевели в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку, переведен в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Об этом сообщает портал «Новости — Грузия» со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу.

В организации заявили, что экс-президент переведен туда «во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью». «Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», — сообщило ведомство.

Адвокаты политика категорически возражали против перевода в больницу Глданской тюрьмы. Они настаивали, что Саакашвили грозит опасность, поскольку там содержатся десятки заключенных, в том числе с психическими расстройствами.

Ранее мать экс-президента сообщила, что его на вертолете вывезли из тюрьмы в Рустави.