Девушка Саакашвили рассказала о критическом состоянии политика

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что состояние объявившего голодовку в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое. Ее слова приводит РИА Новости.

Она рассказала, что «осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому», однако Саакашвили отказался от приема лекарств, тестирований и переливания крови. Девушка Саакашвили также обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести политика в частную клинику с соответствующими условиями.

Ранее Ясько назвала фейком опубликованное видео, на котором бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы принимает пищу в тюрьме. Она отметила, что в интернете ходит очень много фейковых видео из больницы, сделанных на самом деле в 2015-м или 2016 году.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.