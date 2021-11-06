Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию Саакашвили

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае ее представители призовут к масштабному митингу. Об этом сообщил глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, передает ТАСС.

«Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 (19:00 мск, — прим. "Ленты.ру") соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией», — сказал Мелия.

6 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии опубликовала заявление, согласно которому Саакашвили собирается устроить государственный переворот в стране. По данным силовиков, первым этапом должен стать митинг в поддержку экс-президента у Руставской тюрьмы. Позднее стало известно, что у тюрьмы грузинского города Рустави, где в настоящий момент содержится Саакашвили, проходит крупный протест. Некоторые пришли с плакатами, надписи на которых призывают освободить бывшего главу государства.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

