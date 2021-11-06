Саакашвили заподозрили в планах устроить госпереворот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в Руставской тюрьме, собирается осуществить госпереворот. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, размещенном на сайте ведомства.

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В частности, в ведомстве рассказали о планах сторонников экс-президента устроить акции протеста возле Руставской тюрьмы и в Тбилиси. «Согласно оперативной информации, организаторы акции планируют заблокировать здания государственных учреждений», — говорится в заявлении. Уточняется, что целями протестующих могут стать парламент, администрация правительства, администрации президента, министерство юстиции и министерство внутренних дел Грузии.

Власти заподозрили, что Саакашвили может руководить готовящимся госпереворотом из тюрьмы. В заявлении СГБ утверждается, что бывший президент мог передавать указания лидерам различных оппозиционных партий через людей, посещавших его в тюрьме. В частности, организаторы якобы планируют привлечь к акциям протеста бывших сотрудников правоохранительных органов, а также «рассматривают возможность вербовки отдельного сотрудника силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Ранее врач политика рассказал, что тому ежедневно становится хуже.