Саакашвили стало хуже

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно становится хуже. Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

Как рассказал медик в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», в пятницу, 5 ноября, состоялся экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. «Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом», — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что консультанты приходят к Саакашвили с «чистыми руками», без специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить экс-президента.

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Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что Саакашвили, утверждающий, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки.

На фоне продолжительной голодовки у Саакашвили развились когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью. Адвокат экс-президента сообщила, что он не может вспомнить имена людей. Политик объявил о голодовке больше 35 дней назад. За это время, по словам украинского омбудсмена, он похудел на 20 килограммов.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.