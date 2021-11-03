Саакашвили похудел на 20 килограммов за время голодовки в грузинской тюрьме

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в Руставской тюрьме, серьезно похудел за время голодовки. Саакашвили отказывается от пищи уже 34-й день в знак несогласия с вынесенными грузинским судом приговорами. О состоянии здоровья политика рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью интернет-изданию «Гордон».

Денисова встретилась с пребывающем в заключении Саакашвили 27 октября и нашла его в тяжелом физическом состоянии. Бывший президент, который уже сбросил 20 килограммов, с трудом выдержал двухчасовой разговор и жаловался на сильную усталость. С тех пор политик продолжает голодовку.

Чтобы поддерживать жизнедеятельность, Саакашвили пьет по 6-7 литров воды и 30 таблеток в день. Ему также делают две капельницы. От принудительного кормления политик намерен отказаться.

Также известно, что Саакашвили выступает против перевода в тюремную больницу, так как опасается за свою жизнь и здоровье. «Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность», — цитирует Денисова бывшего президента.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.