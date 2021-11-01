Сторонники Саакашвили устроили потасовку с полицией

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили организовали акцию протеста с требованием освободить его из тюрьмы. В ходе митинга начались столкновения с полицией, сообщает «Sputnik Грузия».

По информации корреспондента издания, вернувшиеся в страну эмигранты выступили в поддержку арестованного политика и попытались установить палатки у здания парламента, чему помешала полиция. Участники акции устроили потасовку с правоохранителями, в результате чего был задержан один человек. Предположительно, им оказался гражданин США Паата Абжандадзе.

Ранее стало известно, что по итогам прошедшего в субботу, 30 октября, второго тура местных выборов в Грузии в 19 из 20 муниципалитетов мэрами стали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».

После этого Саакашвили заявил, что все уважающие себя грузины должны быть разгневаны и оскорблены официальными итогами голосования. «У нас украли выборы в каждом большом городе, мы выиграли эти выборы, и группа бандитов, узурпировавших грузинское правительство, вырвала эту победу у нас», — подчеркнул Саакашвили.