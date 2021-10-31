Митинг оппозиции в Тбилиси завершился без происшествий

Митинг сторонников оппозиционных партий в Тбилиси завершился без происшествий, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Протестующие против итогов второго тура муниципальных выборов, на которых в 19 из 20 муниципалитетах победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», собрались 31 октября на проспекте Руставели. В настоящее время движение автомобилей по магистрали открыто, усиленные наряды полиции покинули близлежащую территорию.

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«Мы планируем, конечно же, с высокой мотивацией в бескомпромиссной борьбе в ближайшее время развернуть большой фронт», — подчеркнул глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, добавив, что во вторник планируется поездка в Батуми, чтобы опротестовать итоги выборов, а также в Кутаиси. Он призвал сограждан собраться в Тбилиси на митинг оппозиции 7 ноября.

Ранее кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе заявил, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были «сфальсифицированы властями». По его словам, партия очень скоро сообщит о «методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции».

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