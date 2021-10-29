Саакашвили связал свою судьбу с результатами грузинских выборов

Михаил Саакашвили связал свою жизнь с результатами второго тура местных выборов в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом он высказался в очередном послании из тюрьмы, передает «Интерфакс-Украина».

Саакашвили обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

«От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину», — заявил он.

При этом политик отметил, что власти Грузии боятся начинать судебный процесс против него, поскольку не хотят, чтобы люди в стране услышали его голос.

30 октября в нескольких грузинских городах пройдет второй этап местных выборов. В частности, за пост мэра Тбилиси поборются действующий градоначальник от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и кандидат от оппозиционной силы Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.