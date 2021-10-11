Саакашвили выразил уверенность в победе своих сторонников на выборах

Адвокат находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия зачитал очередное письмо подзащитного. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на Гварамию.

По его словам, бывший грузинский лидер намерен продолжать голодовку, несмотря на значительное ухудшение состояния здоровья, ради своей политической борьбы. Кроме того, он выразил уверенность в успехах сторонников своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) во втором туре местных выборов 30 октября. «Вместо того чтобы заранее устраивать по мне траур, лучше вместе отпраздновать победу на выборах», — написал Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Местные выборы в стране прошли 2 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69 процента. Оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 30,7 процента, находится на втором месте.

30 октября в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов. По данным ЦИК, в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиционные политические силы, в том числе ЕНД, не получили более 50 процентов голосов.