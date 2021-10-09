Личный врач Саакашвили рассказал о неутешительном для него прогнозе

Личный врач находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе рассказал, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают. «Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения», — объяснил специалист.

Кипшидзе также подчеркнул, что бывший глава государства никогда раньше не был на сухой голодовке. Он добавил, что Саакашвили уже страдает от анемии и через несколько дней экс-президент будет в опасности.

Ранее специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что объявивший голодовку Саакашвили снова начал принимать пищу. Отмечается, что у экс-лидера страны имеется доступ к различным продуктам. В частности, Саакашвили стал есть мед и пить натуральные соки. Как отметили в службе, это говорит о том, что «организм не стоит перед опасностью истощения».

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

