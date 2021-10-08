Саакашвили снова начал есть в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, снова начал принимать пищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальную пенитенциарную службу Министерства юстиции Грузии.

Отмечается, что у экс-лидера страны имеется доступ к различным продуктам. В частности, Саакашвили стал есть мед и пить натуральные соки. Как отметили в службе, это говорит о том, что «организм не стоит перед опасностью истощения».

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что за 8 дней голодовки в тюрьме политик потерял 12 килограмм. По его словам, экс-президент Грузии пребывает в бодром настроении, однако состояние его здоровья вызывает опасения.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.