Врачи обеспокоились состоянием здоровья Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже седьмой день продолжает голодовку в тюрьме, требует тщательного наблюдения. Опасения высказал врач, руководитель департамента критической медицины тбилисской клиники «Нью Хоспиталс» Вахтанг Калоиани, передает «Sputnik Грузия».

По его словам, отказ от пищи может создать серьезные проблемы для здоровья политика. «Для меня как для врача очень важно его состояние здоровья. Мы должны сделать все возможное, чтобы его здоровью и жизни, подчеркиваю — жизни, ничего не угрожало», — отметил доктор.

Из-за голодовки защита политика требует назначить судебные заседания не позднее 20 октября, так как после этого его состояние значительно ухудшится. При этом адвокаты отмечают, что в настоящее время Саакашвили чувствует себя хорошо и бодро.

Данную информацию после встречи с политиком подтвердил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия. По словам журналиста, бывший глава государства сохраняет активность в заключении, а голодовка пока не сказалась серьезно на его здоровье.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу.

Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.