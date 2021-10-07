Глава МИД Грузии назвал абсурдом экстрадицию Саакашвили на Украину

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал абсурдом возможность экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление (на территории своей страны). Но мы знаем, что такого нет, так как с украинской стороны у нас нет такой информации», — высказался Залкалиани.

Он рассказал, что не обсуждал задержание Саакашвили с главой МИД Украины, но грузинское посольство предоставило Киеву всю необходимую и исчерпывающую информацию.

По мнению Залкалиани, Украина также была удивлена, что Саакашвили оказался в Тбилиси. «Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал», — заключил министр.

В последние годы Саакашвили проживал на Украине, где возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. В Грузии он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что вернулся на родину для участия в протестах после муниципальных выборов. Власти сначала отрицали это, но потом сообщили, что экс-президент задержан. Глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что займется вопросом возвращения Саакашвили.