На Украине озвучили дальнейшие действия властей по делу Саакашвили

Кулеба: действия Киева по делу Саакашвили будут зависеть от процессуальных шагов Грузии

Киев оказывает бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави, всю необходимую консульскую поддержку, которую получил бы любой другой гражданин Украины. Такое заявление озвучил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

По его словам, сотрудникам посольства Украины в Грузии было поручено наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы можно было своевременно решать связанные с делом Саакашвили вопросы. «Дальнейшие события зависят от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти по Саакашвили», — озвучил Кулеба план действий украинских властей по защите арестованного политика.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок. Его приговор обжалованию не подлежит.

На задержание Саакашвили отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Киев займется вопросом возвращения политика на Украину. Грузинская прокуратура при этом полностью исключает возможность экстрадиции Саакашвили.