Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину

Михаил Саакашвили согласится на экстрадицию лишь в случае снятия всех обвинений

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласится на экстрадицию в Киев лишь при условии, что на родине с него будут сняты все обвинения. С таким заявлением выступила возлюбленная политика Елизавета Ясько, пишет «Sputnik Грузия».

По ее словам, сейчас судьба экс-президента зависит от позиции украинских властей, их решимости освободить своего гражданина из заключения. Девушка также назвала настрой экс-президента боевым и подчеркнула, что признавать себя виновным он не намерен ни в каком случае.

Она также напомнила, что Саакашвили продолжает в СИЗО голодовку уже шестой день подряд. «Он вообще ничего не ест. Сейчас нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключенного... Как мы знаем, на десятый день голодовки состояние здоровья значительно ухудшается», — сказала Ясько.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября.

После его задержания Ясько обратилась к властям Украины с просьбой о помощи. Она призвала их защитить своего гражданина, который ведет «благородную борьбу за будущее родины». Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.