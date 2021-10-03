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Власти Грузии отказали Саакашвили в помиловании

Премьер-министр Грузии Гарибашвили: Саакашвили отсидит полный тюремный срок
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Фото: РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили полностью отсидит назначенный ему срок лишения свободы, пишет ТАСС.

«Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок... Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовет освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает», — подчеркнул Гарибашвили.

Он также поблагодарил действующую главу Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее отказалась помиловать Саакашвили.

Гарибашвили уточнил, что на территории Грузии политик приговорен к шести годам тюрьмы.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.

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