Бывшая первая леди Грузии раскритиковала Саакашвили за видео с новой девушкой

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс раскритиковала экс-президента Михаила Саакашвили за видео с его новой девушкой, депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Рулофс и Саакашвили поженились в середине 1990-х годов, у них двое сыновей. «Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой», — заявила экс-первая леди.

При этом она подчеркнула, что поддерживает требования освободить Саакашвили из тюрьмы, поскольку считает его политзаключенным. «Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы», — добавила Рулофс.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Саакашвили и Ясько рассказали, что создали семью. После этого Ясько заявила журналистам, что экс-президент развелся с Рулофс. При этом украинские СМИ сообщали, что две недели назад политик отдохнул с бывшей семьей в Греции.

В данный момент Саакашвили находится по арестом в Грузии, куда вернулся спустя восемь лет эмиграции.