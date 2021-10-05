Девушка Саакашвили позавидовала грузинам

Депутат Верховной Рады и девушка задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько навестила его в тюрьме в Рустави. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на Ясько.

По ее словам, грузины должны защитить бывшего лидера за его политические заслуги перед народом. Она также отметила, что народ Украины очень ценит оказываемую Саакашвили поддержку во время его «незаконного» ареста. «Мы очень завидуем в Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили», — гордо заявила Ясько. На вопросы о том, как Саакашвили попал в Грузию, девушка отвечать отказалась.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предполагается, что Саакашвили тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября.

После его задержания Ясько обратилась к властям Украины с просьбой о помощи и призвала защитить гражданина страны, который ведет «благородную борьбу за будущее родины».

Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, и его приговоры обжалованию не подлежат. Вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину, гражданином которой он является с 2015 года, также не рассматривается.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на 9 лет в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.