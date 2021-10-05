Саакашвили запретили звонить из тюрьмы

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в городе Рустави, лишили права совершать телефонные звонки. Об этом в беседе с «Sputnik Грузия» сообщил его адвокат Бека Басилая.

По его словам, запрет прокуратуры на пользование мобильным телефоном является постыдным и незаконным шагом. «Это доказывает, что наше правительство и Ираклий Гарибашвили (премьер-министр Грузии — прим. "Ленты.ру") находятся в агонии», — заявил Басилая.

1 октября премьер-министр Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предполагается, что Саакашвили тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября.

После ареста Саакашвили передал несколько писем, в том числе президенту Украины, гражданином которой он является с 2015 года. В письме политик отметил, что «глубоко тронут» словами Владимира Зеленского на свой «незаконный арест», и назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили несколько уголовных дел и заочно осудили его на тюремные сроки. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.