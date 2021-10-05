Появилось видео задержания Саакашвили

В Telegram-канале «Sputnik Грузия» появилось видео задержания бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

На кадрах видно, как на Саакашвили надевают наручники. Он стоит у стола, на котором находятся хинкали, хлеб и водка. После того как на него надели наручники, экс-президент берет со стола стакан и выпивает.

В конце сентября Саакашвили, который последние годы проживал на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ, объявил, что вернется в Грузию, где заочно приговорен к нескольким годам тюрьмы. Он обещал «защитить волеизъявление» граждан после муниципальных выборов 2 октября.

1 октября Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Власти страны сначала отрицали это, а потом сообщили, что бывший президент задержан.

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал заняться вопросом о возвращении Саакашвили. Экс-президент Грузии в ответ написал письмо, в котором заявил, что «глубоко тронут» такой поддержкой. Саакашвили назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина и добавил, что «высоко оценивает» позицию Зеленского по защите Украины и «всех узников империи».