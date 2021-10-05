Саакашвили обратился к Зеленскому и назвал себя «личным узником Путина»

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили написал письмо, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его текст опубликован на странице политика в Facebook.

Саакашвили отметил, что «глубоко тронут» словами Зеленского на свой «незаконный арест», и заявил о любви к Украине, которую считает своей «второй родиной». «Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы», — подчеркнул он.

Экс-президент также назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина и добавил, что «высоко оценивает» позицию Зеленского по защите Украины и «всех узников империи».

Ранее украинский лидер пообещал, что займется возвращением на Украину находящегося в грузинской тюрьме Михаила Саакашвили. По его словам, для этого он готов использовать «разные возможности».

1 октября власти Грузии задержали Саакашвили после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По данным СМИ, бывший грузинский лидер тайно пересек границу государства в вентиляционной кабине трейлера. До этого Саакашвили сообщал, что приехал в Грузию для участия в протестных акциях после муниципальных выборов, прошедших 2 октября.