Украина отправит «депутатский десант» к арестованному в Грузии Саакашвили

Группа украинских политиков планирует отправиться в Тбилиси и посетить арестованного бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, об этом рассказал депутат Верховной Рады страны от партии «Слуга народа» Александр Качура, пишет РИА Новости.

Как уточнил украинский парламентарий, министерство иностранных дел государства должно сделать все, чтобы вернуть Саакашвили в Киев. Он также призвал дипломатов обеспечить безопасность и соблюдение прав политика в Грузии. «Мы рассматриваем возможность полететь депутатским десантом в Грузию, чтобы посмотреть, в каких условиях содержится Михаил Николозович», — подчеркнул Качура.

Саакашвили задержали после возвращения в Грузию перед выборами, после которых он хотел принять участие в протестных акциях. В тюрьме политик объявил голодовку. Стало известно, что 90 процентов сотрудников колонии, где сидит Саакашвили, — его поклонники.

Долгое время Саакашвили жил на Украине, с 7 мая 2020 года он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.