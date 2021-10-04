Саакашвили отказался от экстрадиции на Украину

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Чивиашвили впервые лично пообщался со своим подзащитным. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

После визита в тюрьму Чивиашвили рассказал, что Саакашвили чувствует себя хорошо и продолжает голодовку в знак протеста. Что касается вопроса экстрадиции Саакашвили на Украину, гражданином которой он является с 2015 года, адвокат допустил, что бывший грузинский лидер откажется от данной затеи.

«Позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу», — отметил Чивиашвили.

Ранее лидер партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили, Ника Мелия анонсировал акцию протеста у здания тюрьмы в Рустави за освобождение бывшего президента страны. Митинг пройдет под лозунгом «Свободу Мише». Аналогичные акции проведут сторонники оппозиционной партии «Закон и справедливость».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов. Позже премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя задержание беглого политика, заявил, что Саакашвили вместе со своей командой планировал совершить убийство нескольких оппозиционных лидеров ради беспорядков.

