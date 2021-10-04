Сторонники Саакашвили проведут несколько акций в его поддержку

Лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия анонсировал проведение акции протеста у здания тюрьмы в Рустави за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на Мелию.

По его словам, акция начнется 4 октября в 15:00 (14:00 мск) и пройдет под лозунгом «Свободу Мише». Вечером того же дня митинг у тюрьмы в поддержку Саакашвили планируют провести сторонники движения «За Грузию».

Лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, ранее организовавшая движение «За возвращение Саакашвили», также заявила о намерениях партии обсудить планы широкомасштабной акции протеста. «Мы, вместе с группой эмигрантов хотим защитить свои принципы, голоса, и в первую очередь своего президента, заточенного в тюрьму», — подчеркнула депутат.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. По данным ЦИК, после подсчета 38,63 процентов бюллетеней с результатом 48,56 процентов лидирует партия «Грузинская мечта». На втором месте находится оппозиционная партия Саакашвили — «Единое национальное движение», набравшая 31,23 процента.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов.

Позже премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили вместе со своей командой планировал совершить убийство нескольких оппозиционных лидеров ради беспорядков. Он также отметил, что беглый политик проведет в тюрьме не менее шести лет за совершение нескольких уголовных преступлений.