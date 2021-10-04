Раскрыты подробности пребывания Саакашвили в тюрьме

KP.RU: Саакашвили в тюрьме называют «господин президент», его содержат в одиночной камере

Раскрыты подробности пребывания в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает KP.RU.

По словам корреспондента издания, 90 процентов сотрудников тюрьмы, где сидит Саакашвили — его поклонники. Они «прекрасно» относятся к экс-лидеру Грузии и называют его «господин президент».

«Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа, — уточнил собеседник медиа.

Ранее стало известно, что Саакашвили тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера. ПО информации CNews, экс-лидеру помог водитель грузовика Элгуджа Цомая. Он вез зелень из Грузии на Украину. Уточняется, что квартира, в которой арестовали Саакашвили, также принадлежит Цомая. «Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми», — сообщил источник.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые состоялись 2 октября