Саакашвили обратился к сторонникам и призвал их к сопротивлению

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опубликовали еще одно его письмо, которое он написал в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

Отмечается, что в нем Саакашвили обратился к своим сторонникам и призвал их не расслабляться и «еще больше сопротивляться власти».

Экс-президент также порадовался успехам оппозиционных партий на прошедших муниципальных выборах.

Ранее лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия анонсировал акцию протеста у здания тюрьмы в Рустави за освобождение Саакашвили. Аналогичный митинг намерены провести и сторонники движения «За Грузию».

До того Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты муниципальных выборов, которые прошли 2 октября. После подсчета 38,63 процента бюллетеней с результатом 48,56 процента лидировала правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте оказалась оппозиционная партия Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 31,23 процента.

1 октября грузинские власти задержали Саакашвили после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По данным СМИ, политик тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера. Ранее сам политик заявлял, что приехал в Грузию для участия в протестных акциях после выборов.