Саакашвили услышал голоса протестующих и пообещал продолжать борьбу

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на митинг у здания тюрьмы, где сидит вернувшийся на родину политик. Сам он обратился к собравшимся с посланием, которое зачитала депутат от партии бывшего грузинского лидера «Единое Национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Депутат отметила, что Саакашвили выражает благодарность и поддержку своим сторонникам и призывает их продолжать оказывать сопротивление власти. «Я слышу ваш голос в тюрьме и это десятикратно усиливает мое желание бороться. Идем до победы!» — пообещал Саакашвили.

Тем временем у тюрьмы собралось более 500 человек. Они держат государственные флаги, скандируют «Миша, Миша», а также слушают популярную песню времен президентства Саакашвили «Миша магария!» (с грузинского «Миша крут!»).

«Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали на Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом», — заявил Петр Цискаришвили, один из лидеров ЕНД. Он добавил, что за освобождение политика будут бороться сотни тысяч людей.

4 октября ЦИК опубликовал окончательные итоги местных выборов. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69 процента. Оппозиционная партия Саакашвили ЕНД, набравшая 30,7 процента, находится на втором месте.

Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу, 1 октября. Он условно приговорен к девяти годам лишения свободы за совершение нескольких уголовных преступлений в период президентства.