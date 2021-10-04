В Грузии опубликовали окончательные итоги местных выборов

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах, которые прошли в Грузии 2 октября. Об этом свидетельствуют опубликованные ЦИК окончательные данные после итогов подсчета голосов на всех избирательных участках.

Политическая сила набрала 46,69 процента. На втором месте находится оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 30,7 процента. Партия бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «Гахария — Для Грузии» набрала 7,8 процента, на четвертое место попала партия «Лело», получившая 2,71 процента.

В пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов. По данным ЦИК, в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиционные политические силы не получили более 50 процентов голосов.

Действующий мэр столицы от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 45,04 процента голосов избирателей, а кандидат от ЕНД Ника Мелия — 33,96 процента. Отмечается, что второй тур выборов состоится примерно через две недели.

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 субботы по местному времени. Жители 64 городов и районов Грузии выбирали руководителей и депутатов местных парламентов. За должность мэра Тбилиси сражается рекордное количество кандидатов — 16. В ОБСЕ отметили, что выборы в местные органы власти Грузии отличались прозрачностью и высоким уровнем организации.

