В Грузии по делу Саакашвили задержали еще двоих человек

Прокурор Вепхвадзе: в Грузии задержали еще двух человек, оказавших содействие Саакашвили

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Грузии задержали еще двух человек, подозреваемых в оказании содействия арестованному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, сообщает телеканал «Имеди».

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или создание им соответствующих условий для незаконного пребывания». Прокурор подчеркнул, что следствию известны детали перемещения Саакашвили, благодаря чему правоохранители смогут привлечь к отвественности всех причастных к сокрытию информации о пребывании беглого политика в стране.

3 октября стало известно, что Саакашвили тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера. По данным информационного портала CNews, экс-лидеру помог водитель трейлера Элгуджа Цомая. Он вез зелень из Грузии на Украину. По информации источника, квартира, в которой арестовали Саакашвили, также принадлежит Цомая.

Ранее полиция Грузии арестовала Цомая за помощь Саакашвили в укрытии.

Самого экс-президента задержали в пятницу, 1 октября. В этот день в социальных сетях он написал, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший глава государства вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов.