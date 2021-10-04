В Грузии отказались передавать Саакашвили Украине

В Тбилиси не намерены передавать Киеву бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила на брифинге после заседания правительства, пишет издание Capital.ua.

По ее словам, политик будет отбывать наказание в грузинской тюрьме.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — пояснила Цулукиани.

Власти Грузии задержали Саакашвили 1 октября после того, как он вернулся в страну после восьми лет эмиграции. По данным СМИ, политик тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера.

Ранее сам Саакашвили заявлял, что приехал в страну для участия в протестных акциях после муниципальных выборов, которые состоялись 2 октября.