В Кремле прокомментировали ситуацию с Саакашвили

В Кремле назвали театром абсурда все, что связано с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Такой комментарий по ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили написал письмо, в котором обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он рассказал, что «глубоко тронут» словами президента на свой «незаконный арест», и заявил о любви к Украине, которую считает своей «второй родиной». Кроме того, экс-глава Грузии назвал себя «личным узником» Владимира Путина.

1 октября власти Грузии задержали Михаила Саакашвили после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По информации СМИ, экс-президент тайно пересек границу государства в вентиляционной кабине трейлера. До этого Саакашвили сообщал, что приехал в Грузию, чтобы принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов.

