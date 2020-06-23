Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о разговоре с лидером России Владимиром Путиным в отдельной комнате. Слова грузинского политика приводит издание «Гордон».

По словам Саакашвили, беседа с российским президентом состоялась на саммите стран СНГ в Минске в 2006 году. «Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».

Материалы по теме «Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали» 10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии

Позднее 23 июня на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона выйдет полное интервью с Саакашвили, в котором он рассказал об отношениях с мировыми лидерами, своих перспективах на новый срок и о том, «почему грузины его не оценили».

В феврале текущего года бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер назвал жесткую риторику Саакашвили в адрес Путина одной из причин войны 2008 года. По его мнению, нынешний президент России крайне нервно и агрессивно реагировал на заявления и действия бывшего грузинского коллеги.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

Сейчас Саакашвили работает на Украине, возглавляя исполнительный комитет Национального совета реформ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!