Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Грузией испортились из-за бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Рассуждая о недовольстве европейских стран после Мюнхенской речи 2007 года, российский лидер отверг связь его выступления с ухудшением отношений с ближними соседями, в частности с Тбилиси. «Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», — объяснил Путин.

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Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский». «Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попер. Попер — получил!», — резюмировал он.

В 2017 году Путин, отвечая на вопрос тогдашнего кандидата в президенты Ксении Собчак в рамках большой пресс-конференции, рассказал об опасностях прихода к власти оппозиции без позитивной программы. По его словам, если оппозиция придет к власти без четкой программы, это может привести к тому, что в России будут Майданы, а по улицам будут бегать «саакашвили».

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