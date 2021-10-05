Адвокат Саакашвили рассказал о его тюремном сроке

Адвокат Саакашвили Басилая рассказал, что его подзащитному грозит до шести лет тюрьмы

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, вернувшемуся с Украины спустя восемь лет эмиграции, грозит на родине до шести лет тюрьмы. Об этом в беседе с изданием «Известия» сообщил его адвокат Бека Басилая.

По его словам, вынесенные бывшему грузинскому лидеру приговоры не имеют отношения к уголовному делопроизводству. «Мы все понимаем, что поскольку эти дела были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение будет политическим вопросом», — рассказал Бека о тюремном сроке своего подзащитного.

Он также добавил, что Саакашвили регулярно общается со своими адвокатами и соратниками. При этом, указал адвокат, доступа у беглого политика к интернету нет, так как это не допускается уставом пенитенциарных учреждений в Грузии.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предполагается, что Саакашвили тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября.

Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, и его приговоры обжалованию не подлежат. Вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину, гражданином которой он является с 2015 года, также не рассматривается.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.