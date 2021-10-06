Премьер Грузии назвал обреченными на провал революционные планы Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал обреченными на провал революционные планы экс-президента Михаила Саакашвили, который был арестован после того, как вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гарибашвили, грузинское общество обсуждает несколько версий, зачем Саакашвили приехал в республику. Некоторые полагают, что он намеревался свергнуть правительство.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал», — заверил Гарибашвили.

Глава правительства выразил уверенность, что Саакашвили не был способен просчитать последствия своих действий.

Ранее адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что защита Саакашвили намерена освободить его благодаря общественному давлению на власть.