Саакашвили написал Гордону из тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме города Рустави, написал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщил сам Гордон, передает «Страна.ua».

Саакашвили поблагодарил Гордона и его жену Алесю Бацман за поддержку и поздравил Бацман с прошедшим днем рождения. Фотографии письма отправила журналисту девушка экс-президента, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

«Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны», — написал Саакашвили.

Ранее адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что защита Саакашвили намерена освободить его с помощью общественного давления на власти. Басилая назвал Саакашвили создателем нового грузинского государства. «Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай», — отметил он.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, когда вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Последние годы он жил на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к нескольким годам тюрьмы.

Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела на Саакашвили дело о расстреле снайперами протестующих на киевском Майдане в 2014 году.

