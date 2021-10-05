Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили

В ЛНР завели дело на Михаила Саакашвили о расстреле снайперами протестующих на Майдане

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 5 октября сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также об убийстве людей, совершенном общеопасным способом, по предварительному сговору и по мотивам политической и идеологической вражды.

«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа снайперов вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов на майдане Независимости», — заявили в прокуратуре и добавили, что 20 февраля 2014 года были расстреляны 78 протестующих и 13 силовиков.

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Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. В Грузии Саакашвили заочно приговорили к нескольким годам тюрьмы. Последние годы экс-президент жил на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.

В 2018 году появилось интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреливали протестующих на Майдане.

В 2019-м адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в гибели митингующих, Александр Горошинский заявил, что зимой 2014 года четыре группы грузинских снайперов приехали на Украину. Их ранее использовали «для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили», утверждал юрист.