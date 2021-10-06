Саакашвили заявил о готовности сдать тест на наркотики в присутствии СМИ

Адвокат Саакашвили Басилая заявил, что его подзащитный готов сдать тест на наркотики

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме в Рустави, готов сдать тест на наркотики в присутствии СМИ. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая, передает «Sputnik Грузия».

По словам защиты, данное намерение политика связано с обвинениями премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в адрес Саакашвили. «В течение многих лет мы видели, как Саакашвили катается на велосипеде, плавает и как ведет здоровый образ жизни», — отметил Басилая. Он также предложил премьеру самому сделать наркотест и «поговорить после результатов».

В сентябре Гарибашвили назвал Саакашвили наркоманом и несерьезным человеком и обвинил его в употреблении психотропных препаратов перед выступлениями на публике. Аналогичное заявление он сделал в октябре после задержания беглого бывшего лидера в Грузии. В открытом письме к правительству Грузии Гарибашвили сказал, что психологическое и психическое состояние Саакашвили до и после заключения радикально изменилось.

1 октября Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Позже грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок. Его приговор обжалованию не подлежит.