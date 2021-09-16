Саакашвили обвинили в употреблении наркотиков

Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернется в Грузию, то он тут же окажется в тюрьме. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает «Общественное телевидение».

Он назвал Саакашвили «наркоманом» и «несерьезным человеком» и обвинил его в употреблении психотропных препаратов перед выступлениями на публике. «Если вы видели и вчера, если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков, слушайте и смотрите», — объяснил Гарибашвили.

По его мнению, экс-президент не решится вернуться на родину. «Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать, если приедет, сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу», — заключил премьер.

Ранее Михаил Саашкавили объявил о возвращении в Грузию после восьми лет пребывания в эмиграции. Он рассказал, что намерен прибыть в страну 2 октября, чтобы наблюдать за выборами в муниципальные органы власти.

По словам председателя оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутата Тако Чарквиани, возвращения бывшего президента в республику ожидают более 40 тысяч сторонников.

