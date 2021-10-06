Стало известно о состоянии Саакашвили во время голодовки

Телеканал «Мтавари архи»: Михаил Саакашвили на шестой день голодовки бодр и активен

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на шестой день голодовки в Руставской тюрьме нормальное. Об этом после встречи с политиком рассказал гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, сообщает «Интерфакс».

По словам журналиста, бывший глава государства сохраняет активность в заключении, а голодовка пока не сказалась серьезно на его здоровье. «Я давно не видел такого активного Саакашвили. Я был членом его правительства и видел его активность на пике реформаторской деятельности. Такого же бодрого, активного я увидел его сегодня в тюремной камере», — сказал Гвамария.

При этом он заверил, что так или иначе отказ от пищи отразится на самочувствии политика уже в ближайшие дни. Как стало известно гендиректору, прекращать голодовку экс-президент не намерен.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме и отказался от экстрадиции.

Позже его соратник по украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что в случае отказа от возвращения на родину карьера Саакашвили могла закончиться. «Если бы он не приехал, надо было бы заканчивать свою политическую карьеру в Грузии. Так как там слово ценится», — объяснил он.