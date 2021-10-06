На Украине сравнили возвращение Саакашвили в Грузию с Аустерлицем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили давно пообещал своим избирателям вернуться на родину, отказ от такого шага окончательно погубил бы его политическую карьеру. Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» рассказал соратник политика по украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

По его словам, перед поездкой экс-президент четко понимал, что в случае поражения в Грузии он потеряет все. «Если бы он не приехал, надо было бы заканчивать свою политическую карьеру в Грузии. Так как там слово ценится», — сказал Сакварелидзе и назвал решение коллеги «игрой по-крупному».

Он также сравнил возвращение Саакашвили с битвой под Аустерлицем (решающее сражение наполеоновской армии против антифранцузской коалиции в 1805 году) и добавил, что бывший глава государства не раз шел на риск для достижения своих целей.

«Где-то проигрывал, где-то выигрывал, но всегда ставил все на зеро. Даже когда это было опасно для жизни. Например, "революция роз" — это ставка на зеро. В Украине — вы сами все видели. В отличие от украинских политиков, Саакашвили поставил на зеро весь свой рейтинг и доверие», — добавил соратник оппозиционера.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в СИЗО и отказался от экстрадиции.