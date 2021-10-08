Состояние Саакашвили ухудшилось из-за голодовки

Адвокат Басилая сообщил, что Саакашвили за 8 дней голодовки в тюрьме потерял 12 кг

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за восемь дней голодовки в тюрьме потерял 12 килограммов. Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая, передает «Sputnik Грузия».

По его словам, морально политик пребывает в бодром настроении, однако состояние его здоровья вызывает опасения. «Визуально, если посмотреть на него, видно, что человек похудел. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться», — отметил Басилая. Он добавил, что руководство тюрьмы пока не ответило на просьбу Саакашвили о том, чтобы его осмотрел личный врач.

Также стало известно, что в понедельник, 11 октября, бывшего грузинского лидера навестят родители и дети. Его отец Николоз Саакашвили в Facebook призвал сына прекратить голодовку и поберечь силы для дальнейшей политической борьбы.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу.

Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции. Позже политику запретили пользоваться мобильным телефоном, но предоставили телевизор.