Адвокат пожаловался на условия в камере Саакашвили

Адвокат Басилая: в камере Саакашвили нет матраса и телевизора, такие условия ниже нормы

Условия, в которых бывший президент Грузии Михаил Саакашвили содержится в тюрьме, не соответствуют нормам. Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая, пишет РИА Новости.

Он заявил, что его подзащитный «чувствует себя очень энергично, несмотря на седьмой день голодовки», но в то же время пожаловался на условия в камере Саакашвили.

«Руководство страны пытается ухудшить ему условия пребывания в камере, это касается вопроса телевизора и предоставления матраса... он находится в условиях ниже нормы», — объяснил адвокат.

Ранее руководитель департамента критической медицины тбилисской клиники «Нью Хоспиталс» Вахтанг Калоиани отметил, что состояние Саакашвили требует серьезного наблюдения. По его словам, отказ от пищи может создать серьезные проблемы для здоровья политика.

1 октября правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили поместили в СИЗО, он объявил голодовку.