К Саакашвили пришел священник

К Михаилу Саакашвили в тюрьму пришел священник и попытался отговорить его от голодовки

Священник из грузинского города Зугдиди Амброс Тордия попытался встретиться с находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает телеканал Pirveli Arxi.

Священнослужитель рассказал журналистам, что пришел в Руставскую тюрьму, чтобы передать Саакашвили иконы, а также благословить и попытаться отговорить от продолжения голодовки.

Отмечается, что Тордию не пустили к политику, поскольку к встрече с ним допускают лишь адвокатов.

В 2013 году Михаил Саакашвили покинул Грузию. В стране его заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти республики также неоднократно упрекали бывшего президента в организации массовых беспорядков.

1 октября правоохранительные органы Грузии задержали Саакашвили, который вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Предполагается, что он тайно пересек границу в вентиляционной кабине трейлера. После того как его поместили в СИЗО, политик объявил голодовку.