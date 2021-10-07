Возвращение Саакашвили в Грузию объяснили отсутствием у него перспектив

Возвращение Саакашвили в Грузию объяснили отсутствием у него карьерных перспектив

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, поскольку «исчерпал» себя на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

Он отметил, что на Украине у политика не оставалось каких-либо карьерных перспектив: «Саакашвили — одно из ключевых разочарований украинского общества. И здесь для него не было уже какой-то персональной, лидерской карьеры. В лучшем случае — роль помощника в чьих-то политических проектах».

Бортник считает, что план бывшего президента Грузии по возвращению на родину провалился. По его мнению, Саакашвили решил сыграть ва-банк, но в итоге потерпел поражение.

«Саакашвили пошел в атаку и попал в плен. Он не рассчитал политическую ситуацию в грузинском обществе. Расчет был на то, что его возвращение приведет к политическому кризису, к победе его партии, досрочным парламентским выборам. Но этого всего не случилось», — резюмировал политолог.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Бортник рассказал о расколе в украинском обществе. К нему привело принятие закона о деолигархизации, считает он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране его заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, власти республики неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

1 октября правоохранительные органы Грузии задержали Саакашвили, который вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Предположительно, он тайно пересек границу в вентиляционной кабине трейлера. В СИЗО бывший президент объявил голодовку и отказался от экстрадиции на Украину.