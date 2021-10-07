Политолог рассказал о расколе в украинском обществе

Поддержка закона о деолигархизации расколола украинское общество. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил в интервью «Ленте.ру».

Рассказывая о восприятии законопроекта о деолигархизации на Украине он отметил, что принятие данного акта поддерживает лишь «наименее рационально мыслящая и бедная» часть общества. По его словам, власти убедили этих людей в том, что закон сможет оказать серьезное влияние на олигархов, однако в реальности инициатива служит совершенно другим целям.

«В нем нет инструментов деолигархизации. Там есть инструменты, которые позволят репутационно влиять на крупный бизнес, на его медиа-активы с целью подмять под себя политическую деятельность бизнесменов», — объяснил Бортник.

Он добавил, что закон нужен правящим элитам в качестве инструмента контроля финансовых потоков и ограничения деятельности СМИ. «По большому счету это покушение на политическую конкуренцию в нашем обществе. Поэтому рациональная и более образованная часть общества это не поддерживает», — резюмировал он.

В сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации, запрещающий богатейшим людям страны владеть СМИ и финансировать политические партии. За принятие документа проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из которых — депутаты от пропрезидентской фракции «Слуга народа».