На Украине назвали арест Саакашвили подарком спецслужб США Путину

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком российскому лидеру Владимиру Путину от американских спецслужб. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

По его словам, именно американцы заверили Саакашвили, что он может без проблем вернуться в Грузию. Депутат отметил, что как на Украине, так и в Грузии все контролирует Госдеп, который организовал коридор для транспортировки экс-главы государства. Арест Саакашвили стал компенсацией за то, что Грузия напала на Южную Осетию в 2008 году, добавил украинский парламентарий.

Ранее личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Николо Кипшидзе рассказал, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают. «Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения», — объяснил специалист.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

