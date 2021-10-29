В Киеве сообщили о переговорах с Тбилиси о передаче Саакашвили Украине

Между Киевом и Тбилиси ведутся переговоры о передаче бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине. Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Юлия Клименко заявила перед встречей с политиком в тюрьме в грузинском городе Рустави, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что приехала вместе с другими украинскими парламентариями в Грузию для того, чтобы убедиться, что Саакашвили не находится в критическом состоянии. При этом Клименко потребовала от местных властей перевести экс-главу республики в медицинское учреждение, «оборудованное соответствующим образом».

По ее словам, в Тбилиси также должны принять решение о передаче Саакашвили Киеву, поскольку политик является гражданином Украины. В тоже время депутат отметила, что этот вопрос должен решаться на дипломатическом уровне и не за один день. «Как нам сказал посол Украины [в Грузии], с которым мы встретились, переговоры проходят непрерывно», — добавила Клименко.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы и его передачу Киеву. Он подчеркнул, что если это произойдет, то всему грузинскому правительству на следующий день придется уйти в отставку.